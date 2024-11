La difesa di Ferrario



Il contesto giudiziario

Cristian, l’ultrà interista arrestato nella notte tra venerdì e sabato per il presunto ritrovamento di un arsenale legato alla curva Nord in un magazzino a Cambiago, si è difeso davanti al gip respingendo ogni accusa. "Quelle armi non erano mie, non le custodivo, non sapevo nemmeno che ci fossero," ha dichiarato Ferrario, 50 anni, durante l’interrogatorio di convalida, come riportato dall'ANSA.Assistito dall’avvocato, Ferrario ha spiegato che non aveva conoscenza del materiale rinvenuto nel magazzino, sostenendo che le armi erano “ben nascoste”. Ha inoltre affermato che il magazzino era stato trovato insieme ad Andrea Beretta – capo ultrà della curva Nord – circa cinque anni fa, durante lo sgombero di un bar a Cambiago."Non ci andavo da luglio, quando con Beretta siamo andati a pulirlo dopo che si era allagato a causa di un temporale," ha aggiunto Ferrario.Ferrario non è nuovo alle indagini. Già a settembre era finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “doppia curva” come presunto prestanome di, una misura poi attenuata con l’obbligo di dimora. Ora, i pm hanno richiesto per lui la custodia cautelare in carcere.Secondo la difesa, però, mancano “gravi indizi” che possano sostenere un’accusa concreta. L’avvocatoha sottolineato che l’arresto diè avvenuto solo perché “a casa sua è stata trovata una chiave” associata al magazzino, e il collegamento sarebbe stato fatto tramite una fonte confidenziale che, però, non attribuisce a Ferrario la proprietà delle armi.