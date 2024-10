. Scrivono così i pm della Dda di Milano, Paolo Storari e Sara Ombra, nella richiesta per la custodia cautelare di 19 ultras a seguito dell'inchiesta sulle curve di, che ha letteralmente scoperchiato un "vaso di Pandora".Il riferimento, come scrive Calciomercato.com, è alle audizioni dello scorso 15 marzo 2024 in Commissione antimafia del Comune di Milano di due responsabili del club nerazzurro. Dichiarazioni che, secondo i pm, attestanoI legali dell'Inter il 30 aprile 2024 hanno depositato una "memoria" in cui si limitavano a "ripetere" ciò che era stato detto "in sede comunale". Da questa memoria emerge un dato di interesse: "Il presidente della commissione comunale antimafia ha riferito a FC Internazionale che l'audizione ha mostrato l'azione positiva di FC Inter", con una mail datata 28 marzo 2024. Tesi "smentita dai fatti" e che "comprova ancora una volta una totale sottovalutazione del fenomeno, anche da parte della commissione comunale". Sempre secondo i pm, l'Inter ha assunto "una: uno rivolto all'interno, dove le regole organizzative vengono pretermesse; l'altro rivolto all'esterno, dove le medesime regole sono oggetto di formale ossequio".





