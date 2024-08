Mateo, centravanti italiano, ha definito l'accordo per il suo trasferimento all'Atalanta, dal Genoa. Ecco quindi che i rossoblù sono alla ricerca di un nuovo attaccante da inserire in rosa. Un titolare quindi per il club. Stando a quanto riferisce oggi Il Secolo XIX nelle idee della dirigenza del club ligure ci sarebbe il nome dell'attaccante polacco classe 1994 della Juventus Arek. Al momento è soltanto un'idea però, nessuna trattativa avviata tra le parti. Arek intanto potrebbe anche restare a Torino come vice di Dusan Vlahovic.