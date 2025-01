Il retroscena su Massimiliano Allegri: lo ha contattato una Nazionale

Getty Images

Massimilianopotrebbe vivere la sua prima esperienza all’estero a giugno, con l’Al Ahli, club saudita di Kessié e Mahrez, interessato a ingaggiarlo per la prossima stagione. In passato, Allegri aveva avuto contatti anche con l’Al-Shabab, attualmente guidato da Fatih Terim. Tuttavia, non è solo l’Arabia a corteggiarlo: recentemente, l’ex tecnico della Juventus era stato contattato anche dalla nazionale belga, ma le trattative non sono andate a buon fine. Nel frattempo, l’Al Ahli sembra intenzionato a puntare su Gabriele Cioffi per il breve termine, in attesa di definire i piani futuri.