Il cammino di Riccardoverso la Nazionale italiana è stato rapido e pieno di successi. Il commissario tecnico lo aveva già notato e avrebbe voluto portarlo negli Stati Uniti, mentre l'idea di inserirlo nella lista per l'Europeo era in fase embrionale. La svolta è arrivata con Italia-Turchia Under 21, che si è trasformata nel trampolino di lancio per il giovane talento verso la Germania.Thiago Motta, il suo mentore, ha sempre creduto in lui: "Riccardo gioca da terzino, da centrale e anche a centrocampo potrebbe fare bene. È un ragazzo serio, fantastico." Le sue doti poliedriche hanno attirato l'attenzione non solo del tecnico della Nazionale, ma anche della Juventus, che ora valuta seriamente di portarlo a Torino. Tuttavia, la trattativa si svilupperà a luglio, quando i dirigenti Saputo e Sartori proveranno a trattenerlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.