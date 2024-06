Domenicoe la Juventus, una storia che sembra destinata a ritornare in ogni sessione di calciomercato, una suggestione ricorrente. Ilnella passata stagione è retrocesso in Serie B e ora Mimmo potrebbe lasciare i neroverdi per restare in Serie A. Ipotesi non ancora certa, ma plausibile. Nonostante stia proseguendo il recupero dall'infortunio al tendine d'Achille che lo ha costretto a saltare l'Europeo. Stando a quanto riferisce oggi Il Resto del Carlino la Juventus sarebbe ancora tra i club interessati al classe 1994. Non sarebbe la sola però, in fila anche Roma e Milan. Richiesta nettamente inferiore ai 40 milioni precedentemente richiesti.