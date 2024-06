La stima reciproca tra Motta e Rabiot

, prossimo allenatore della, ha le idee chiare su come vuole costruire la squadra per la stagione a venire. La sua visione parte da una solida base composta da giocatori con esperienza internazionale e una profonda conoscenza della mentalità Juventus.Un esempio perfetto di questo profilo è, centrocampista francese che Motta conosce bene dai tempi del Paris Saint-Germain.hanno un legame speciale, avendo condiviso il campo al. Questo rapporto si è ulteriormente rafforzato quando, in un recente contatto telefonico, l'allenatore ha espresso chiaramente al giocatore quanto lo apprezzi e quanto lo consideri centrale nel suo progetto tecnico allavede innon solo un giocatore di grande talento, ma anche un leader capace di incarnare i valori del club.