Gli auguri della Juventus al Presidente Ferrero

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, fa gli auguri al Presidente Gianluca Ferrero nel giorno del suo compleanno.Un giorno speciale in casa: oggi il nostro Presidente,, compie 61 anni. Una data significativa per una figura centrale del Club, che il prossimo 18 gennaio celebrerà anche il secondo anniversario alla guida della Juventus.Nel corso di quest’anno, Ferrero ha saputo affrontare il suo ruolo con equilibrio e competenza, rappresentando un punto di riferimento per la società.A lui vanno i nostri più sinceri e calorosi auguri di buon compleanno!