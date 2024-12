Da alcune settimane, il nome diè spesso accostato al, che sta cercando di rinforzare la propria difesa in vista del mercato di gennaio, dopo l’infortunio di Buongiorno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante il giocatore della Juventus abbia chiarito di non prendere in considerazione un trasferimento a metà stagione, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, continua a fare tentativi per convincerlo. La trattativa non sembra ancora del tutto sfumata, e l'interesse per Danilo da parte del club partenopeo rimane vivo, con possibili sviluppi nei prossimi giorni.