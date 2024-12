Il Napoli spinge

Suggestione Arabia

Che questi possano essere gli ultimi giorni di Danilo in qualità di giocatore della Juventus è una sensazione ormai più che diffusa. Il brasiliano, in questa prima parte di stagione, ha trovato davvero poco spazio nelle gerarchie tecniche di Thiago Motta ed è per questo motivo che l'addio potrebbe maturare con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.L'ormai imminente apertura della sessione invernale di calciomercato potrebbe fare da contesto ideale per la cessione del classe 1991, arrivato alla Juventus nell'estate del 2019, e mai così vicino a chiudere a tripla mandata la sua esperienza all'ombra della Mole.La squadra al momento favorita per l'ingaggio di Danilo è ovviamente il Napoli che, come riferito dal Corriere dello Sport, ha già presentato la sua proposta al calciatore sulla base di un contratto fino al 2026. Il recente infortunio occorso a Buongiorno, inoltre, rende prioritario l'acquisto di un difensore da parte del club azzurro. In altre parole, il ds Manna proverà a concretizzare il colpo già a partire dall'apertura del mercato invernale.Nelle ultime ore, tuttavia, si sarebbero concretizzati anche i sondaggi dal fronte arabo. Il club che avrebbe manifestato il maggiore interesse è l'Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo: offerte ufficiali a Danilo non sono ancora state recapitate, ma gli intermediari sarebbero già al lavoro per provare a convincere l'attuale numero 6 della Juventus.





