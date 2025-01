Federico Chiesa al Napoli: l'idea per gennaio

Ilche già in estate aveva pensato a Federicocome altri club italiani, su tutti la Roma, torna sull'ex giocatore della Juventus, che sta faticando tantissimo a trovare spazio in Inghilterra con la maglia del Liverpool. E il club di Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe ora nel mercato di gennaio.Secondo quanto riferito dal Mattino, l'idea del Napoli per Chiesa è un prestito fino al termine della stagione. Per quanto riguarda i costi, il Napoli dovrebbe coprire circa 3 milioni di euro per l'ingaggio, cifra che non rappresenterebbe un problema.