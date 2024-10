Napoli, le parole di Conte dopo la vittoria con il Como

ha parlato a Dazn al termine della vittoria del: "Non so se siamo da primo posto, di certo siamo primi. Se me l'avessero detto tre mesi fa sarebbe stato difficile crederci"."Sappiamo benissimo che ogni partita è da sudare, oggi giocavamo contro la squadra più in forma del campionato. Mi ha fatto piacere vedere la reazione nel secondo tempo, abbiamo dimostrato che sappiamo sporcarci il vestito. Aver riacceso l'entusiasmo a Napoli è un'altra cosa molto importante e non era scontato".- "Ci siamo detti che avevamo l'opportunità di andare alla sosta in una posizione di classifica che nessuno immaginava. Sono passate pochissime partite, ma intanto abbiamo 16 punti che ci torneranno utilissimi per i nostri obiettivi.- "L'importante è che abbiamo vinto noi, altrimenti sarebbe stato difficile".