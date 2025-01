Ilnon sbaglia e sfrutta il turno di Serie A dove non giocheranno Inter ed Atalanta per allungare in classifica e portarsi a più quattro sulla squadra di Simone Inzaghi (che ha 2 partite in meno) e più tre sulla dea. Antonioe sbanca Firenze vincendo 3-0.La sconfitta dellapuò essere vista positivamente per la Juventus in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Con questo ko, adesso i viola rimangono al quinto posto a pari punti della Juve ma con lo stesso numero di partite disputate. Per la squadra di Raffaele Palladino è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, dove ha fatto punti solo contro i bianconeri all'Allianz Stadium.