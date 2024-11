La Serie A ha fatto un passo importante dopo la FIFA, che ha annunciato l'apertura della finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025 per i club partecipanti alla nuova Coppa del Mondo per club. Oggi, 21 novembre 2024, la Lega Serie A ha ufficialmente richiesto di anticipare la propria finestra di mercato, dal 1° al 10 giugno, per permettere alle squadre di tesserare i giocatori in anticipo rispetto al 1° luglio. La richiesta è principalmente rivolta alle squadre che parteciperanno al Mondiale per club, per far giocare i nuovi acquisti già dal 15 giugno, data di inizio della competizione. Lo riporta Sky Sport.