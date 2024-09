La coppia d'attacco del, protagonista nel derby vinto contro l'Inter, potrebbe dividersi già nella prossima partita di campionato contro il Lecce. L'allenatore Pauloha annunciato in conferenza stampa che Morata ha subito una contusione durante l'allenamento, causando una borsite. Questo infortunio mette in dubbio la sua presenza per la partita contro il Lecce, valida per la sesta giornata di Serie A, e anche per gli impegni successivi, inclusa la trasferta di Champions League a Leverkusen, prevista per martedì 1 ottobre.