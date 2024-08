Lazio su Federico Chiesa: la situazione

Il futuro di Federico Chiesa rimane un rebus; soprattutto per dove andrà visto che ormai la sua avventura alla Juventus è agli sgoccioli dopo le parole di Thiago Motta. Secondo Il Messaggero anche la Lazio sarebbe interessata al classe 1997. Ecco a quali condizioni.La Lazio, oltre a Roma e Napoli che già si erano fatte avanti per Chiesa, starebbe pensando secondo quanto riporta il quotidiano ad qintavolare una eventuale trattativa sulle stesse cifre che il club era disposto ad investire per Greeenwood e Vitor Roque. L'ostacolo più difficile da superare sarebbe invece quello dello stipendio visto che i biancocelesti non potrebbero accontentare le richieste del giocatore, che vorrebbe 6 milioni di euro.