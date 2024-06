Lasta delineando il pre campionato. I bianconeri infatti dovranno mettere minuti nelle gambe prima dell'inizio della prossima Serie A. Niente tournée negli Stati Uniti in questa estate ma un piccolo ritiro nelle strutture Adidas in Germania, poi qualche amichevole. Tra queste, come scrive oggi Il Messaggero, dovrebbe essercene una che si disputerà prima del 17 agosto allo Stadio Adriatico di. L'avversaria però dovrebbe essere non il Pescara ma una squadra straniera, probabilmente una big europea. Ancora da ufficializzare ma la decisione finale sull'evento sarà presa entro la giornata di martedì. L'ipotesi però sembra essere molto concreta.