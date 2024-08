Federiconon rientra nella rosa di Thiago Motta e della nuova Juventus, come già pubblicamente dichiarato. L'esterno azzurro infatti è al momento fuori rosa ed alla ricerca di una sistemazione. Stando a quanto riferisce Il Messaggero Faliagente del giocatore sarebbe in questo momento a Roma alla ricerca di una sistemazione per il suo assistito. Infatti, lo avrebbe proposto inizialmente alla Roma che non sembra essere interessata complice l'acquisto di Mati Soulè e la Lazio che potrebbe invece essere interessata. Ostacolo rappresentato però dall'ingaggio del giocatore che vorrebbe almeno 6 milioni a stagione.