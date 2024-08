Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Questore di Napoli ha emesso nove ordini di divieto di partecipare a eventi sportivi (), preparati dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura locale, di durata compresa tra 4 e 5 anni, nei confronti di altrettanti tifosi della squadra partenopea di un'età compresa tra i 25 e i 41 anni. La decisione è scaturita a seguito di quanto accaduto lo scorso 3 marzo prima della partita contro laallo stadio "Armando Maradona", quando diversi sostenitori della squadra avevano scagliato bicchieri e bottiglie di vetro contro i mezzi pubblici che trasportavano i tifosi avversari lungo via Terracina, danneggiando anche altri veicoli. In seguito, le forze dell'ordine hanno identificato e indagato queste nove persone per aver lanciato materiali pericolosi in occasione di un evento sportivo e per danneggiamento aggravato.