Come riportato oggi da Tuttosport, ilè alla ricerca di un laterale mancino per il 3-4-3 del nuovo tecnico portoghese Ruben Amorim. I Red Devils vedono in Federicoil profilo ideale per colmare le continue assenze di Luke Shaw, spesso fermo ai box per problemi fisici. Tuttavia, l’Inter ha risposto con un secco rifiuto, ribadendo l’intenzione di non privarsi a gennaio di uno dei suoi giocatori chiave. Anche Dimarco stesso ha chiuso la porta a un possibile trasferimento, confermando la volontà di rimanere a Milano e continuare a essere un pilastro nerazzurro.