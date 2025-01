Il Lecce alza le barricate per Dorgu: le ultime

La dirigenza delinsiste su un pacchetto da 40 milioni di euro per permettere a Patrickdi trasferirsi al, altrimenti il giocatore non sarà lasciato partire nella finestra di mercato di gennaio. Il club italiano, infatti, punta a trattenere il giovane talento almeno fino all’estate, a meno che non venga soddisfatta la richiesta economica stabilita.Il Manchester United ha già presentato una seconda offerta per il terzino, ma finora non è stata sufficiente a sbloccare l’operazione. I colloqui potrebbero continuare, ma il Lecce rimane fermo sulla sua posizione, sottolineando l’importanza del giocatore per il prosieguo della stagione. Lo riporta Fabrizio Romano.