Le parole di Francoa Pressing:ALLEGRI - "Allegri appartiene a quella categoria di allenatori per i quali c’è una sorta di allergia negli uffici di Casa Milan. Non lo metterei negli eventuali sostituti di Fonseca".È molto difficile, quindi, anche nel caso di un eventuale esonero di Paulo Fonseca, che il Milan possa considerare di nuovo Massimiliano Allegri come possibile allenatore. Allegri, infatti, ha un profilo di grande prestigio e il club rossonero potrebbe puntare su altre soluzioni per il futuro.