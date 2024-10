Il c.t del Brasile difende Danilo: le sue parole

Dorival Junior, commissario tecnico del, ha parlato diche sta vivendo un momento complicato e ha ricevuto tante critiche anche in patria: "Per noi è molto importante, sarei in malafede se lo escludessi solo perché non ha giocato nel suo club"."Danilo è fondamentale in campo e nello spogliatoio, rappresenta tanto per questo gruppo. Viviamo un momento di ricambio generazionale in cui la sua esperienza può rivelarsi fondamentale per la squadra. Parliamo di un giocatore e una persona incredibile in quanto aiuta, da supporto e contribuisce in qualsiasi ambito".