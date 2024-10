Federicoera arrivato alcon entusiasmo e aspettative, desideroso di misurarsi in Premier League. Tuttavia, il suo impatto è stato deludente, con soli 78 minuti giocati, principalmente in Carabao Cup, una competizione minore. Secondo il tecnico Slot, Chiesa è ancora lontano dal livello dei suoi compagni, e con rivali come Salah, Díaz, Diogo Jota e Gakpo, guadagnarsi un posto è quasi impossibile. Anche se l’idea di tornare sul mercato è complessa per via del suo ingaggio elevato, un prestito potrebbe offrire nuove opportunità, con ilo persino ilinteressati a rilanciarlo. Lo riporta calciomercato.com.