Sulle colonne di Tuttosport Guido Vaciago commenta così il successo dellain Coppa Italia contro il Cagliari: "Questa Juve è difficile da intercettare con le analisi e i commenti, l’alternanza di risultati e prestazioni confondono quasi quanto certe eccentriche scelte di Thiago Motta, ma è indubbio che qualcosa stia fermentando in questa bizzarra stagione bianconera, se diventerà un buon vino o finirà in aceto è difficile dirlo adesso e chi, oggi, profetizza in un senso o nell’altro tira un po’ a indovinare (se ci azzecca può riscuotere l’ambito premio “l’avevo detto”) o, peggio, dà voce al pregiudizio o agli strascichi dello scisma allegriano che ha spaccato la tifoseria juventina e, in generale, la critica italiana".E ancora: "La verità, lasciando tranquillo Max (che, peraltro, tranquillo lo è comunque), è che tutti ci stanno capendo ancora poco di questa Juventus. E se la speranza del popolo juventino è che almeno Motta abbia le idee chiare, quelli che guardano si trovano davanti un misto di cose belle, brutte e così così senza riuscire mai a mettere a fuoco benissimo il quadro complessivo".