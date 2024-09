Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa:SOULE' - "Questo ragazzo è bravo. Non si può aspettare che diventi subito Dybala. Ha mentalità, vuole migliorarsi.Llavora su tutti i particolari. Ha piena fiducia di tutti noi".DYBALA - "Sappiamo tutti che Dybala è un ragazzo speciale. Come migliorare Roma quando non c'è Dybala? Bisogna migliorare il gioco, le posizioni. Serve più velocità. Con Paulo certe volte puoi lasciare fare a lui. Fà giocare la squadra in modo impressionante. Secondo me con altri bisogna lavorare molto sulle posizioni del corpo per farli migliorare sia nel gioco che ne passaggi. Prime partite molto bene, ma c'è modo di fare ancora meglio. Se sta bene? Sì. Se c'è un minimo dubbio che non può stare al 100% non lo utilizziamo. Abbiamo deciso così con lui".