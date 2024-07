Intervenuto nel corso del Gran Galà per l'apertura del calciomercato estivo 2024 a Rimini, il direttore dell'area tecnica del Bologna,, ha parlato del mercato rossoblù e delle strategie del club. Tra i vari argomenti trattati, Sartori ha espresso la sua opinione su Riccardo, dichiarando: "Lo abbiamo preso 12 mesi fa, per cui vediamo cosa succederà nel mercato, ma nella nostra testa c’è la volontà di tenerlo". Le parole di Sartori evidenziano l'intenzione del Bologna di mantenere i giocatori chiave e di rafforzare la squadra per la prossima stagione. Su Zirkzee: "Ha una clausola quindi al 99,9 % andrà via".