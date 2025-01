Il Benfica cade in casa contro il Braga perdendo 2-1. Una sconfitta dolorosa per Angel Di Maria e compagni, che si trovano terzi in classifica. Ancora una volta Antonio Silva è rimasto in panchina, senza neanche gioocare un minuto.Per il difensore si tratta dell'ennesima esclusione da quando è arrivato il nuovo allenatore. Titolari ancora una volta Araujo e Otamendi; le gerarchie sono ormai chiare e non c'è spazio per Antonio Silva. Una situazione che ha effetti anche sul mercato visto che il giocatore può lasciare il Benfica già a gennaio e chi si è mosso con più concretezza è la Juventus. Gli zero minuti in campo possono spingere le parti a cercare un accordo che possa accontentare tutti.