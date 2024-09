, ex giocatore della, club che l'aveva acquistato nel 2021 dal PSV ma nel quale non ha mai giocato arrivando addirittura alla risoluzione del contratto, riparte per una nuova avventura. Il trequartista olandese classe 2002 - che ha fatto parlare di sé soprattutto per diverse vicende extra campo - ripartirà dall'Eredivisie: ha infatti firmato un contratto con l'FC Waalwijk. L'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2025. La sua ultima avventura alla Sparta Praga si è rivelata l'ennesimo buco nell'acqua: l'olandese non ha mai esordito, finendo per allenars con la squadra 'B' prima di risolvere il contratto.