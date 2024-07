Morata in Italia: i numeri con la Juventus

185 partite

59 goal

39 assist

2 Scudetti

3 Coppe Italia

2 Supercoppe italiane

Ilrompe gli indugi e fa sul serio per. Secondo quanto riferito da Relevo,- entrato nel board di RedBird - si è mosso in prima persona per provare a portare l'ex attaccante della Juventus in Italia. I rossoneri, infatti, sarebbero disposti a pagare la clausola di 13 milioni inserita nel contratto del classe 1992 che, soltanto nella giornata di ieri aveva espresso la sua ferma volontà di rimanere all'Atletico, rifiutando due offerte monstre dall'Arabia.Ora però è il Milan che potrebbe concretizzare il terzo approdo in Serie A dell'attaccante iberico che nel nostro campionato ha giocato con la Juventus dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Morata è legato all'Atletico da un contratto che scadrà naturalmente il 30 giugno 2026, ma l'eventuale attivazione della clausola rescissoria metterebbe i Colchoneros con le spalle al muro.E così, il club rossonero sta valutando seriamente il colpo d'esperienza che rappresenterebbe comunque una garanzia per la Serie A e anche per la vetrina della Champions, competizione che l'attaccante 32enne ha vinto due volte.





