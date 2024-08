Atalanta fans have been covering up Teun Koopmeiners face in Warsaw pic.twitter.com/lFsqu7pSj9 — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) August 13, 2024

Nelle ultime ore, i tifosihanno catturato l'attenzione dei media con un gesto simbolico e fortemente carico di significato. Durante queste ore a, sede della sfida di Supercoppa contro il Real Madrid, i sostenitori della Dea hanno scelto di coprire il volto di Teunsugli striscioni esposti sugli spalti. Questo atto, che a prima vista potrebbe sembrare solo una curiosità, è in realtà una chiara risposta al comportamento del centrocampista olandese.Koopmeiners, infatti, è al centro di una polemica che ha infiammato l'ambiente atalantino. Negli ultimi giorni, il giocatore ha manifestato la volontà di lasciare l'Atalanta per trasferirsi alla Juventus, una decisione che non è stata accolta bene dai tifosi. Koopmeiners avrebbe addirittura smesso di allenarsi con la squadra per accelerare il suo passaggio al club bianconero, un gesto considerato come un tradimento dalla tifoseria nerazzurra.