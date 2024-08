Le liti interne e la situazione in Lega. Ne parlaa Tuttosport."Da sempre siamo tutti insieme, professionisti e dilettanti, però negli ultimi vent’anni almeno, il calcio professionistico è diventato un’industria che investe in modo ingente e sopporta rischi economici e finanziari enormi. Bisognerebbe tener conto di questi due fattori nel costruire la governance complessiva del calcio. Più che sulla tanto decantata “indipendenza” sarebbe importante concentrarsi sul giusto peso della Serie A nel calcio italiano. Perché poi, se la Serie A fosse in grado di creare un percorso virtuoso per la crescita, non è escluso che arriverebbero risorse ancora maggiori per tutta la filiera. Però... prima fateci sviluppare! Poi si troverà una modalità di ridistribuzione"."Sì, è una Lega molto litigiosa dove è difficile portare avanti dei progetti innovativi. Anche in quel caso di tratta di trovare una progettualità comune per riuscire a svilupparsi".