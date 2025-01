I numeri di Weah in stagione con la Juventus

Getty Images

I numeri di Weah in stagione

21 presenze

9 volte titolare

5 goal

4 assist

952 minuti giocati

Da titolare o a gara in corso, ormai, non fa quasi più differenza. Ciò che ormai emerge come una certezza è l'impatto positivo che Timothy Weah sta avendo in questa sua seconda stagione alla Juventus, la prima agli ordini di Thiago Motta. L'esterno statunitense si sta rendendo protagonista di una grande annata, ulteriormente impreziosita dal goal decisivo segnato nell'ultimo turno di campionato contro il Milan. Una grande ripartenza, a precedere il mancino ad incrociare che ha beffato Maignan, utile per aggiornare i suoi numeri stagionali.