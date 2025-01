Getty Images

I numeri di Renato Veiga

18 presenze

12 volte titolare

2 goal

1 assist

1166 minuti giocati

è approdato alnell'estate del 2024, proveniente dal. Il portoghese, classe 2003, nel corso della sua prima annata in quel di Londra, il portoghese non ha trovato molto spazio agli ordini di Enzo Maresca. Il difensore portoghese, che all'occorrenza può giocare anche terzino o mediano, ha giocato soltanto una volta da titolare in Premier League, mentre il minutaggio maggiore l'ha ottenuto sul palcoscenico della Conference League.