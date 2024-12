I numeri stagionali di Rabiot con il Marsiglia

Presenze: 9

Minuti giocati: 683

Goal: 1

Assist: 0

Ammonizioni: 2

Adriensembra aver ritrovato la migliore condizione; l'ex centrocampista della Juventus, passato a settembre al Marsiglia, è stato elogiato dall'allenatore, Roberto De Zerbi: "E' decisivo, vorrei ce ne fossero 4-5 come lui". Parole di grande apprezzamento; ecco i numeri di Rabiot con la maglia del Marsiglia in stagione.Rabiot ha saltato le prime partite di campionato essendo arrivato dopo la chiusura del mercato a parametro zero. Il francese ha totalizzato nove presenze in tutto ed ormai è diventato un titolare inamovibile per De Zerbi, che non lo sostituisce mai.