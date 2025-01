Juventus su Alberto Costa: i numeri stagionali

, è lui il profilo su cui laha deciso di puntare per rinforzare la difesa, in particolare nel ruolo di terzino destro. Il classe 2003 delè entrato a tutti gli effetti a far parte della prima squadra portoghese in questa stagione, dove ha trovato spazio in squadra. Ecco i suoi numeri stagionali.Tra tutte le competizioni, Alberto Costa è già sceso in campo per 20 partite e nelle ultime gare di campionato è sempre partito titolare. Anche qualche goal e assist per l'obiettivo della Juventus, soprattutto nelle ultime partite.