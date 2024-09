Giocatori dell'Empoli indisponibili

Ebuehi

Perisan

Zurkowski

Fazzini

Giuseppe Pezzella

Sabato 14 settembre alle ore 18:00 la Juventus affronterà l'Empoli nella quarta giornata di Serie A 24/25. Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa non avrà a disposizione diversi giocatori. Il terzino Ebuehi sta recuperando da un parziale lesione al legamento, ma difficilmente ci sarà per la gara contro i bianconeri. Non sarà della gara anche Zurkowski, così come Jacopo Fazzini, infortunatosi durante gli impegni con la nazionale. Potrebbe recuperare Giuseppe Pezzella, ma tutto è ancora da vedere.