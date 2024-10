Perché Hummels non gioca nella Roma?

Perché Hummels era un'occasione per la Juve?

Da titolare fisso nelcapace di arrivare in finale di Champions League a "oggetto misterioso" nella. Una parabola davvero strana quella di, approdato in giallorosso a parametro zero dopo una lunga carriera da protagonista in Bundesliga ma ancora a secco di minuti con la Lupa. "Se non ha giocato è colpa mia, non sua", le parole di, che non lo ha impiegato nemmeno nel match di Europa League contro la Dinamo Kiev. "È un professionista esemplare e non sbaglia mai atteggiamento in allenamento. Ma per il momento Ndicka sta facendo bene e io lo vedo in quella posizione. Arriverà il suo momento e ci darà una mano".Quando, però, non si sa (tra l'altro, non gli era andata meglio nemmeno con). Certo è che la gestione di Hummels sta lasciando perplessi tutti nella capitale, tra tifosi e addetti ai lavori: per quanto evidentemente ci siano delle gerarchie da rispettare, infatti, risulta difficile accettare che un giocatore come lui, di tale esperienza, possa continuare a restare in panchina come una riserva qualsiasi, mentre c'è chi farebbe carte false per averlo… Sì, stiamo proprio pensando alla, in difficoltà in difesa dopo l'infortunio di, club a cui peraltro il tedesco sarebbe stato proposto in estate quando appunto era libero di accasarsi in qualsiasi squadra a zero., per almeno due motivi: nonostante l'età - compirà 36 anni il prossimo 16 dicembre - Mats aveva dimostrato anche nella scorsa stagione di poter garantire un ottimo rendimento, saltando per problemi fisici solo quattro partite, e ipotizzando un suo impiego "sporadico" la sua esperienza avrebbe potuto essere di enorme aiuto per i tanti giovani presenti in rosa; inoltre, non dovendo pagare il suo cartellino, il club avrebbe potuto ragionare in serenità sul suo ingaggio, tendenzialmente non elevato in considerazione proprio dell'età.Chissà che il suo nome non possa tornare di moda a gennaio…