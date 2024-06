Juve, occasione Hummels: due motivi per cui è un buon affare

Hummels-Juve: un anno fa l'indizio?

A differenza di Toni Kroos con il Real Madrid, non ha avuto la possibilità e la fortuna di chiudere la parte più importante della sua carriera con una vittoria (anzi, con LA vittoria, quella della Champions League)., di cui ha difeso i colori per ben tredici anni (con una parentesi di un triennio al Bayern Monaco dal 2016 al 2019) collezionando da assoluto protagonista più di 500 presenze (per poco meno di 3.000 minuti in totale), di cui 40 nella stagione appena conclusa con quattro gol e un assist.Stando alle ultime notizie non è da escludere un tentativo in extremis del suo club per il rinnovo, ma ad oggi l'ipotesi più probabile è che il tedesco campione del mondo nel 2014 finisca per liberarsi a zero. Uno scenario, questo, che ha già iniziato a stuzzicare diverse squadre in giro per l'Europa, tra cui anche laPer i bianconeri Mats Hummels potrebbe rivelarsi una buona opportunità di mercato per almeno due ragioni. La prima è di natura tecnica:, saltando per problemi fisici solo quattro partite; ipotizzando un suo impiego sporadico, o comunque non da titolare fisso nel corso di un'annata comunque densa di impegni,, che potrebbe affiancare nella crescita facendo loro da "chioccia" sia durante gli allenamenti che, ovviamente, nelle partite.Il secondo motivo, neanche a dirlo, è economico. Di fronte a uno svincolo a zero, infatti,, soprattutto in considerazione dell'età. Il giocatore, da parte sua, sembra aver aperto alla possibilità di un trasferimento in Italia, assicurando comunque di voler restare in Europa.E a qualcuno, intanto, è già tornata in mente un'immagine, risalente alla scorsa estate: quella del difensore tedesco a un concerto con la maglia della Juve di qualche anno prima, con tanto di patch dello scudetto. Chissà che non fosse un segno del destino…Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.