Huijsen vola con il Bournemouth: come sta andando l'ex Juventus

Altra partita da titolare ed altra vittoria per. La squadra inglese ha superato 1-0 l'Everton ed è imbattuta da 8 partite di campionato (5 vittorie e tre pareggi).Il rendimento della squadra di Huijsen sta portando il Bournemouth in una posizione di classifica superiore alle aspettative e adesso si trova settima. L'ex difensore della Juventus si sta dimostrando decisivo con goal e soprattutto le prestazioni difensive. Più volte nelle ultime settimane è stato premiato come migliore in campo.