Goal: 1

Chiusure difensive: 6

Tiri intercettati: 3

Duelli (vinti): 9 (5)

Precisione passaggi: 33/37 (89%)

Passaggi lunghi (riusciti): 5 (4)

Qualche giorno fa Deanaveva rilasciato un'intervista in cui spiegava i motivi del suo addio allain estate e la volontà di non andarsene, senza però rimpiangere il suo approdo al Bournemouth. E l'avventura del difensore in Premier League sta diventando sempre più positiva. Da qualche settimana ha conquistato un posto tra i titolari e contro il Manchester United è stato tra i migliori in campo, e non solo per il goal.Huijsen ha segnato il goal dell'1-0 a Old Trafford (partita poi vinta dal Bournemouth 3-0). Un colpo di testa perfetto del classe 2006. Ma nella sua prestazione c'è stato molto oltre il goal realizzato. L'ex Juve è stato praticamente perfetto in difesa e in fase di impostazione. Ecco i suoi numeri (dati sofascore).