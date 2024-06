Il futuro di Dean Huijsen è incerto. La Juventus è consapevole di dover cedere alcuni giocatori e tra questi non si esclude la partenza del difensore classe 2005. Huijsen, dopo il prestito di sei mesi alla Roma, tornerà a Torino ma non sa se rimarrà anche la prossima stagione. La Juventus valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Psg sul ragazzo.Al momento, il Psg non ha presentato offerte ufficiali alla Juventus. E' vero però che il club francese ha mostrato interesse nei confronti di Huijsen. Lo spagnolo però non è l'obiettivo primario del Psg ma può diventare un'opportunità alternativa se le piste principali non dovessero concretizzarsi. In ogni caso, il futuro di Huijsen potrebbe essere lontano da Torino.