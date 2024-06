Tra i giovani che possono alimentare il budget per il mercato della Juventus ci sono sicuramente Deane Matías. Huijsen è nel mirino del Borussia Dortmund e potrebbe essere una pedina importante nelle trattative con l'Atalanta per Teun Koopmeiners. Giuntoli ha fissato l'obiettivo di ottenere 30-35 milioni di euro dalla cessione del giovane difensore.Matías Soulé, attaccante molto promettente, è valutato attentamente in Premier League, con il West Ham che ha manifestato interesse. Inoltre, Soulé è anche in cima alla lista dei desideri del Bayer Leverkusen. Giuntoli punta a ricavare circa 40 milioni di euro dalla sua cessione.Questi movimenti potrebbero consentire alla Juventus di generare un significativo budget di mercato, utile per rinforzare la squadra con acquisti mirati e di qualità. La cessione di Huijsen e Soulé non solo offrirebbe risorse economiche importanti, ma faciliterebbe anche l'acquisizione di giocatori chiave come Koopmeiners, migliorando ulteriormente la competitività della rosa bianconera per la prossima stagione.