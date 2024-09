Thiago Motta e la Juventus, parla Hernanes

L'ex centrocampista della Juventus Hernanes ha parlato ai media presenti in occasione dell'evento benefico: "Diamo un calcio alla fibrosi cistica" in cui si sono sfidate la Nazionale Calcio Spettacolo e il Golden Team (composto da ex calciatori di Juventus e Torino e atleti della CBS Scuola Calcio). Queste le parole di Hernanes:IMPORTANZA EVENTO- “Noi quando possiamo fare del bene cerchiamo di esserci quindi non si può mancare. Felice di essere qui con i ragazzi”.RICORDO JUVENTUS E THIAGO MOTTA- “Un ricordo è assolutamente le due coppe che ho vinto con la Juventus, lo Scudetto e la Coppa Italia, un bel periodo. Andavamo in campo con grandi speranza di vincere, è bello giocare in un ambiente cosi vincente. A Thiago Motta ho fatto gli auguri e glieli faccio ancora perchè lo merita di fare una grande stagione, ha iniziato con il piede giusto e con l’approccio giusto e la sua Juventus sta venendo fuori. Me lo auguro, lui è anche un mio compaesano e questo fa sì che io gli voglia bene”.





