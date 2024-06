"Il futuro è suo, ha le qualità e la mentalità", le parole dell'attaccante,Thomas Henry ai microfoni di Sky Sport su Kenan Yildiz. Henry ha aggiunto: "Ovvio che la Juve è una grande squadra e ultimamente serve qualcosa in più, però secondo me il ragazzo è pronto e ha tutto per fare bene''. Yildiz è uno dei pochi giocatori che la Juventus ritiene incedibile. Il classe 2005 turco è impegnato in questo europeo con la Turchia. Nelle prime due partite del girone, Kenan ha giocato titolare all'esordio mentre contro il Portogallo è subentrato solo nel corso della ripresa.