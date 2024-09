Cessione Hasa, la Juventus avrà percentuale sulla futura rivendita

con un po' di rammarico, come ha scritto nel messaggio di addio. Per lui è iniziata l'esperienza con il Lecce. Del suo arrivo ha parlato Il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, in conferenza stampa, svelando i dettagli del trasferimento del giocatore."Era in scadenza 2025 e non voleva rinnovare con la Juve. Conosco bene Fali Ramadani, così siamo andati dalla Juve: lo prendiamo gratis e vi lasciamo il 30% sulla futura rivendita.. Richiesta accolta"DOVE PUO' GIOCARE - "L'unico ruolo che non può fare in attacco è il centravanti; può fare l'esterno, il trequartista, pure l'interno offensivo."