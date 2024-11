La situazione di mercato di Hancko



La situazione di mercato di Skriniar

Uno segna, l'altro si fa espellere (nel finale). È opposto il bilancio della partita di ieri in Nazionale di, entrambi in campo con la Slovacchia nel match contro la Svezia ed entrambi obiettivi dellain vista del mercato di gennaio. Il primo, appunto, è finito tra i marcatori segnando il goal del momentaneo 1-1, rimettendo in partita prima dell'intervallo la sua squadra (poi sconfitta), mentre il secondo, capitano di giornata, è stato espulso allo scoccare del novantesimo.Su di loro ieri erano sicuramente accesi anche i riflettori del club bianconero, che li ha messi nel mirino come possibili rinforzi per la difesa dopo il doppio infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal. Una gara non basta, chiaramente, per avere indicazioni degne di nota, ma a ben figurare è stato soprattutto il giocatore di proprietà del Feyenoord, che Cristiano Giuntoli segue da tempo. E che però potrebbe non essere raggiungibile così facilmente, in quanto, da intoccabile nella sua squadra, viene valutato sui 30 milioni di euro.Si preannuncia tutt'altro che semplice anche un'eventuale trattativa per Skriniar, considerando che la Juve dovrebbe lavorare per un prestito con una parte del suo lauto ingaggio da 9 milioni di euro pagata dal PSG; nel suo caso, poi, a spingere la dirigenza a compiere valutazioni accurate c'è anche lo storico degli infortuni , che nella scorsa stagione lo hanno costretto a saltare 17 partite (per 80 giorni in totale) e in quella precedente addirittura 24.