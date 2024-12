è promesso sposo della. Usa questa espressione oggi Tuttosport per parlare di un'operazione di mercato che sembra davvero destinata a realizzarsi, anche se resta ancora da capire quando: in casa bianconera sperano possa essere il prima possibile, per tamponare almeno con un rinforzo già a gennaio l'emergenza difensiva scaturita dal doppio infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal, altrimenti lo slovacco classe 1997 sarà il primo colpo da piazzare in estate, magari subito nella nuova finestra di compravendite introdotta dalla Fifa tra l'1 e il 10 giugno 2025, in vista del Mondiale per Club.