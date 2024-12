Hancko e Antonio Silva: chi è più facile da prendere per la Juventus

Il mercato dellasi concentra prima di tutto sulla difesa, dove la dirigenza bianconera è da tempo al lavoro per aggiungere alla rosa almeno un nuovo giocatore ma con la possibilità anche di un doppio colpo. I nomi più caldi sono quelli dirispettivamente dele delTra le situazioni dei due difensori c'è qualche differenza; Hancko è un titolare fisso del Feyenoord e il club olandese al momento non apre ad una cessione immediata a gennaio se non per cifre importanti. Dall'altra parte, Antonio Silva è invece ai margini da quando è arrivato il nuovo allenatore e per questo potrebbe lasciare il Benfica a condizioni non troppo complicate, come ad esempio un prestito, formula gradita alla Juventus.