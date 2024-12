Quanto costerebbe Hancko alla Juventus

Perché Hancko piace alla Juventus

Ieri sera si è puntato su Manuel Locatelli , ma chiaramente solo come esperimento in una situazione di emergenza. Non ci sono più dubbi sul fatto che a gennaio - e dunque tra poche settimane - Cristiano Giuntoli si metterà al lavoro con decisione per rinforzare la difesa della, per cui il principale obiettivo ora è. Come scrive Tuttosport, lo slovacco è stato promosso a pieni voti sia dall'area scouting bianconera che dallo stesso dt, che di recente lo ha osservato da vicino a Manchester nella sfida del City contro il. Squadra che tra l'altro domenica sarà impegnata nel big match di Eredivisie contro il PSV Eindhoven, con il rischio concreto di rimanere esclusa in caso di sconfitta dalla corsa al primo posto.Davanti a un'offerta importante, dunque, il club olandese potrebbe dare il via libera alla cessione di Hancko, che da parte sua ha già detto sì all'ipotesi di un contratto fino al 2029 da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il prezzo di partenza si aggira sui, ma la sensazione è che la cifra possa essere abbassata; i bianconeri puntano a un prestito oneroso sulla base di 4-5 milioni, con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions League.Hancko piace molto a Thiago Motta soprattutto per la sua grande duttilità: può infatti giocare sia da centrale che da terzino sinistro, proprio i ruoli rimasti sguarniti con il doppio infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal. La prima alternativa rimane Antonio Silva del Benfica, seguito da Jorge Mendes con cui Giuntoli sta discutendo anche del futuro - comunque praticamente già definito - di Francisco Conceicao.

